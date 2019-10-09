Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri sizlerle!
Barış Pınarı Harekatı nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin, 'Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti' dedi. 9 Ekim'de Başkan Erdoğan harekatın başladığını duyurdu ve Barış Pınarı Harekatı başladı. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..
Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri neler? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Barış Pınarı Harekatı gelişmelerini sizler için derledik..
RESULAYN NEREDE?
BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ
Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."
Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:
"Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"
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