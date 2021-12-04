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Bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi, bir kişi öldü

Bolu'da, TEM yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 14:49
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolunun Bolu Batı kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aziz Topçu'nun kullandığı 34 BL 6564 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, araçta emniyet kemerini takmayan Hüseyin Ardıç'ın (76) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Aziz Topçu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Hüseyin Ardıç'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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