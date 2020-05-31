31 Mayıs 2020 Pazar 10:18 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 10:32

AK Parti’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ankara Barosu arasında yaşanan gerilimin ardından çalışma başlattığı “baro” düzenlemesinde son aşamaya gelindi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 2 Haziran’da Meclis açıldıktan hemen sonra Meclis gündemine getirilecek Avukatlık Yasası düzenlemesi detayları şu şekilde:

- Avukatlar tek bir baroya üye olmak zorunda olmayacak. Bu kapsamda, avukat sayısı, binden 2 bine kadar olan illerde en az 500, 2 bin 1’den 4 bine kadar olan illerde en az 750, 4 bin 1’den 10 bine kadar olan illerde en az bin, 10 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydedilmesi halinde alternatif barolar kurulabilecek. Böylece avukatlar için tıpkı sendikalarda olduğu gibi bir başka baroya kayıt olma seçeneği yaratılmış olacak.

- Yeni kurulan baroya geçiş yapan avukatın, yeni barosunda 4 yıl üye olarak kalması zorunlu olacak.

- Defacto olarak uygulanan blok listeyle seçime girme uygulamasına son verilecek. Bu kapsamda baro yönetimi seçimlerinin usulü nispi temsil olarak yasada yer alacak. Böylece çoğunluk dışındaki gruplar da “kuvvetleri oranında” yönetime ve kurullara üye gönderebilecek.

- Her baro, Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başlangıçta üçer üye gönderecek. Avukat sayısı 100’den fazla olan barolar, bundan sonraki her bin üye için birer delege seçecek. Böylece TBB’nin 561 olan delege sayısı 418’e düşecek. Yeni durumda İstanbul Barosu’nun delege sayısı 138’den 50’ye; Ankara Barosu’nun 57’den 21’e çekilmiş olacak.

- Hukuk fakültelerinde görev yapan profesör, doçent ve öğretim görevlileri de avukatlık yapabilecek.

ÇALIŞMA BAŞLADI



Öte yandan AK Parti, koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile birlikte Türk Tabipler Birliği de dahil olmak üzere bazı meslek örgütlerinin yapısına ilişkin de çalışmaya başladı.