Bartın'da 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi
Bartın'da jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı 4 adrese baskın düzenledi.
Ahmetpaşa, Epçilerkadı, Çakırdemirci köylerinin yanı sıra Amasra ilçe merkezindeki eş zamanlı operasyonlarda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda E.K., R.K., O.B. ve A.T. gözaltına alındı.
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