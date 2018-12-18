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Bartın'da 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi

Bartın'da jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı 4 adrese baskın düzenledi.
 
Ahmetpaşa, Epçilerkadı, Çakırdemirci köylerinin yanı sıra Amasra ilçe merkezindeki eş zamanlı operasyonlarda 6 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi.
 
Operasyonda ayrıca 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda E.K., R.K., O.B. ve A.T. gözaltına alındı.
 

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