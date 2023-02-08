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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden ''kimsesiz 250 çocuk'' iddiasına yalanlama

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'depremden etkilenen bölgelerden getirilen kimsesiz 250 çocuğun bulunduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden ''kimsesiz 250 çocuk'' iddiasına yalanlama
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "depremden etkilenen bölgelerden getirilen kimsesiz 250 çocuğun bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemizde depremden etkilenen bölgelerden getirilen kimsesiz 250 çocuğun bulunduğuna dair haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde deprem bölgesinden getirilen yaralılar için kıyafet, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçların olduğu yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Resmi hesaplar dışında yapılan duyuru ve haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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