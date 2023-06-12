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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi 54 saattir devam ederken, iş makinelerinin binayı yıkma çalışmaları da sürüyor.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangın nedeniyle binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara ekipler müdahale etti.

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların Eski Turgut Özal Caddesi'ne girmesine izin verilmiyor.

Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangına binanın birçok noktasından itfaiyenin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarında 54. saate girildi.

Öte yandan binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın, binanın çöken kısmının altında kaldığı görülüyor.

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen yıkılma riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürebiliyor. Ekiplere destek olmak üzere binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılıyor.

Binanın güvenli olmaması ve içerisindeki malzemelerin çeşitliliği sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi dışarıdan yapabiliyor. Binanın caddeye bakan bölümünde ise iş makineleri en üst kattan başlayarak zemine kadar yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de iş makinesinin açtığı alanlardan ara katlardaki alevli bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.

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