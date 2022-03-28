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Güncel

Başakşehir'de feci ölüm! Bozulan aracı kontrol ediyordu...

İstanbul Başakşehir'de, yolda bozulan aracı kontrol ettiği sırada tırın çarptığı tamirci hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:31
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Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken bozulan 41 VN 172 plakalı aracın sürücüsü, olay yerine tamirci çağırdı. Aracı tamir için gelen bir kişi, otomobilini yol kenarına park ederek bozulan aracı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen tır, bozulan araç ile tamircinin otomobiline çarptı.

Kazada, tırın altında kalan tamirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın ve diğer aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tamircinin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak.

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