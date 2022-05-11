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Başakşehir'de su borusu patladı

Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de patlayan su borusu nedeniyle sular altında kalan yolda sürücüler güçlükle ilerledi.

Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alanda su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su fışkırarak yola aktı.

Sular altında kalan yolda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, çevreden de görüldü.

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, tazyikli suyun etrafa yayılması ve yolda ilerleyen sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmesi yer alıyor.

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