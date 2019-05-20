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Basın Ekspres yolunda 7 araç bir birine girdi: 1 yaralı

Basın Ekspres yolunda 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

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Kaza, Basın Ekspres yolu Halkalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan iki araç şerit değiştirdikleri sırada birbirlerine çarptı. İki aracın yaptığı kaza üzerine arkadan gelerek aniden durmaya çalışan 5 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Kaza sonrası Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı yönüne trafik durma noktasına geldi.
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Kaza sonrasında araçlardan bir tanesinde sıkışan şahıs çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ilk kazayı yapan ve daha sonra kaçan diğer araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.
 

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