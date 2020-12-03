Basın Ekspres Yolu'nda facianın eşiğinden dönüldü

DHA 03 Aralık 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:51

Olay saat 10.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Güneşli sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 EA 0520 plakalı TIR sürücüsü Zekai Ulusoy, seyir halindeyken virajı alamayarak ani fren yaptı. O sırada dorsesinde bulunan iş makinesi TIR'ın üstünden yola devrildi.

İş makinesinin devrildiği sırada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, polis ve karayolları ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen vinçle, yola devrilen iş makinesi kaldırılarak tekrar TIR'ın üstüne konuldu. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Güneşli yönü trafiğe kapatıldı.

İş makinesinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.