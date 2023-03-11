Basın temsilcileri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İletişim Başkanlığı desteğinde yürütülen organizasyon kapsamında 70'e yakın gazetecinin katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda "6 Şubat Asrın Felaketi Deprem Bölgesi Ulusal ve Yerel Basın Buluşması" düzenlendi.

Toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türk milletinin büyük bir metanetle ve kenetlenmeyle acıya karşı adeta tek vücut olduğunu ifade etti.

Depremin ardından kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ünal, bir yandan depremin getirdiği olumsuzluklarla diğer taraftan da siyasi istismarla mücadele ettiklerinin altını çizdi. Ünal şöyle devam etti:

"Şehirlerimiz hızla hamdolsun ayağa kalkıyor ve ben bu millete mensup olduğum için gurur duyuyorum. O göbeğini kaşıdığını söyledikleri, 'bidon kafalı' dedikleri, aşağıladıkları o insanların kalbinde muhafaza ettikleri iyilik duygusu, o insanların kalbinde muhafaza ettikleri diğerkâmlık ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri nasıl muhafaza ettiklerini gördüğümde bir kez daha bu millete mensup olmaktan büyük bir gurur duydum.

Bu millete hiçbir şey olmaz evelallah, bu millet çok güçlü bir millet. Gittiğim yerlerde, 'Biz Zümrüdüanka gibiyiz küllerimizden yeniden doğarız.' diyen yüzlerce, binlerce insanlarımızı gördüm." Depremde arama kurtarma çalışmaları kapsamında jandarmanın termal kamera sistemini de ilk kez kullandığını kaydeden Ünal, "Özellikle depremin birinci ayının sonunda afet bölgesine gidip enkazdan fotoğraf çektirip enkazı gösterip 'Altında şu vardır, bu vardır.' diye maalesef paylaşımda bulunanlar var. Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz, AKUT, polis arama kurtarma timlerimiz termal kamerayı kullanıp 50 metre derinliğe kadar bırakın insanı bütün canlıları tespit etme imkanımız oldu. Bütün enkazlara girildi, müdahale edildi, tamamı termal kameralarla kontrol edildi." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de depremzedelere yönelik kalıcı konutlarda çalışmanın devam ettiğini söyledi. Jeolojik etüt süreçleri sonrası yeni bir planlama yapılacağını vurgulayan Güngör,

"Büyük bir afet yaşadık bundan sonraki süreç çok önemli, şehrimizin aktörleriyle ciddi bir çalışma yürütülüyor. Jeolojik etüt çalışmalarına göre de bir revizyon planı hazırlanacak." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise 70 ulusal ve yerel gazete temsilcisiyle deprem bölgesine geldiklerini, afet bölgesinde devletin tüm gücünü gördüklerini ifade ederek "Gerçekten şehir ayağa kalkmış, bizim Ankara'dan gördüğümüz gibi değil. Biz sanki burada hayalet şehir var zannediyorduk. Daha da iyi olacağını görüyoruz. Hep birlikte inşallah yaraları saracağız." diye konuştu.

