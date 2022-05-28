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Başına kürekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde başına kürekle vurularak darbedilen kadın hayatını kaybetti. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:23 - Güncelleme:
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Kanibey köyünde bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E, akrabası olduğu öğrenilen Abdullah D'nin eşi Türkan D'nin çalıştığı başka bir tavuk çiftliğine geldi.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Hakkı E. tarafından başına kürekle vurularak darbedildiği öne sürülen Türkan D. ağır yaralandı.

Çiftlik çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Hakkı E, jandarma ekiplerinin çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından aynı hastanede, maktulün yakınlarını teselli etmeye çalışırken gözaltına alındı.

Türkan D'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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