Başına tahta düşen genç öldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir iş yerinde başına tahta düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Belen Sanayi Sitesi mevkisindeki iş yerinde Furkan Ö'nün başına tahta düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Ö, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Furkan Ö, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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