Başında darp izi olan 46 yaşındaki adamın cesedi viyadük altında bulundu

Ümit Mahallesi'nden geçen İzmir-İstanbul otoyolu viyadük altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112'ye bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede, başında darp izi olan Hüseyin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüseyin Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.
Öte yandan, Hüseyin Ö'nün ailesinin bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.