21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan, 'Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu. 

"Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz."ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, "Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." şeklinde konuştu.
 
"Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz." dedi.
 
Erdoğan, "Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır." şeklinde konuştu.
 
"Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız"
 
"Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir."
 
Erdoğan, "Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür." ifadelerini kullandı.

Otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünya rekoru kırdı!

Dünya rekoru kırdı!

1000 çeşit besin arasından seçildiler!

1000 çeşit besin arasından seçildiler!
 

POPÜLER HABERLER

Manken podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Dikkat! Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor

Dikkat! Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA