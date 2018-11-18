Başkan Erdoğan 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı Beylikdüzü'nde tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’nın elini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifa dileklerini iletti.
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