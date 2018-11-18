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Başkan Erdoğan 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı Beylikdüzü'nde tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 100 yaşındaki Nazmiye Balcı’nın elini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifa dileklerini iletti.
 
 

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