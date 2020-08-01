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Güncel

Başkan Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatıyla bayramlaşmada konuşuyor

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması bayram sevincimizi arttırdı 

Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır

Milletin gönlünün kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi kalır? 

En büyük zaferimiz girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmak olmuştur 

Ülkemize ve milletimize faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz  

Bizim en büyük zaferimiz milletimizin gönlünü kazanmaktır

Büyük kongremizi yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz 

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