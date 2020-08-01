Başkan Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatıyla bayramlaşmada konuşuyor
Ayasofya Camii’nin ibadete açılması bayram sevincimizi arttırdı
Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz
Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır
Milletin gönlünün kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi kalır?
En büyük zaferimiz girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmak olmuştur
Ülkemize ve milletimize faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz
Bizim en büyük zaferimiz milletimizin gönlünü kazanmaktır
Büyük kongremizi yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz