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Başkan Erdoğan Afyonkarahisar'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor

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