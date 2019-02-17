Başkan Erdoğan Afyonkarahisar'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR...
-Türkiye 31 Mart'ta hayati bir seçim yaşayacak
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR...
-Türkiye 31 Mart'ta hayati bir seçim yaşayacak
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