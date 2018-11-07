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Başkan Erdoğan: Üniversitelerimiz millileşme hamlemize destek vermeli

Başkan Erdoğan, 'Bakanlığımızı, üniversitelerimizi birkez daha ikaz ediyorum; sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye sığınmadan, komplekse düşmeden destek verilmeli' dedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu.
Başkan Erdoğan, "Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor." dedi.
 
Bilkent'teki şehir hastanesinin aralık ayında açılacağını belirten Erdoğan, "Şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapacağız. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır." diye konuştu.
 
"Bu beyin gücüne sahibiz"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız." ifadelerini kullandı.
 
"Sağlıkta millileşme en az savunma sanayimiz kadar önemli"
 
Sağlıkta millileşme konusuna değinen Erdoğan, "Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyoruz." şeklinde konuştu. Bakanlığımızı, üniversitelerimizi birkez daha ikaz ediyorum; sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye sığınmadan, komplekse düşmeden destek verilmeli."

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