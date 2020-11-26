AA 26 Kasım 2020 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır



"Etnik ve dini faşizmin acılarını asılarca çektik"

"Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz."

"İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."



Güvenlikten eğitime, sağlıktan bilime dijitalleşmede sorun veri kontrolünün tekelleşiyor olmasıdır. İnsan hayatını kolaylaştıracak her yeniliğin başımızın üstünde yeri vardır.

Küreselleşme dediğimiz olgu, insanlığın tamamını kucaklaması gerekiyor. Ötekileştirmelerin ortaya çıkmamasını temenni ediyorum.

Ülkemizde bilgi ve teknoloji 132 milyar dolara yükseldi. Sektörün ülkemizdeki yatırımlar 100 milyarı aştı. Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır. Teknolojiyi geliştirenin de üretenin de kullanıcı olan insana karşı sorumluluğunu sadece kazanç parantezine hapsetmenin önüne geçilmelidir. Elektronik devlet sistemimizden 50 milyon vatandaşımız yararlanıyor.

-Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse bu verilerin saklanması da o kadar önemlidir.

Ayrıntılar geliyor...