Başkan Erdoğan Ak Parti Ankara ilçe başkanlarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden. Cumhur İttifakı'nı karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" dedi.
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