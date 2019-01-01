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Başkan Erdoğan Ak Parti Ankara ilçe başkanlarını açıklıyor

Başkan Erdoğan Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden. Cumhur İttifakı'nı karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" dedi.

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