Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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