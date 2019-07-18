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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
 
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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