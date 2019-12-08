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Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.

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