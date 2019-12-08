Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.