Başkan Erdoğan, Ayasofya kararının duyurulduğu gece ne yaptığını açıkladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:01 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:21

Danıştay 10 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağını açıkladı.

Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi yaptığını belirttiği bir paylaşımda bulundu.

"O GECE NASIL UYUDUNUZ?"



Er, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

"SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM"



"Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.