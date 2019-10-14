Son dakika... Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
Başkan Erdoğan, rahatsızlığının ardından mesaisine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti.
başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
(TRT Haber)
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