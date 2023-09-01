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Güncel

Başkan Erdoğan: Balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '4,5 aylık aradan sonra bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum.' dedi.

1 Eylül 2023 Cuma 00:49 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum
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Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4,5 aylık aradan sonra bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum.

"Vira bismillah" diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

  • Başkan Erdoğan
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