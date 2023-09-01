Başkan Erdoğan: Balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4,5 aylık aradan sonra bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum.

"Vira bismillah" diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

4,5 aylık aradan sonra bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum.



"Vira bismillah" diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/di1GYsRvb2