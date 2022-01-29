Başkan Erdoğan: Biz balıkçıya gitmedik, vatandaşımızın derdiyle dertlendik

29 Ocak 2022 Cumartesi 15:39 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Biz balıkçıya gitmedik, vatandaşımızla dertlendik

Halklınla beraber olacaksın halkınla

Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım ve ben hep birlikte Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik

Kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil

Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız



78 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmış oluyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz

Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Öyle Ferhat olmak her kişinin kârı değil

Bölgesinde ve dünyada giderek daha çok güçlenen bir devletimiz, giderek büyüyen bir ekonomimiz var

Yalanla, iftirayla milleti kandıracaklarını sanıyorlar, bunlar kendi partilerini yönetmekten aciz

Enflasyonun sizler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu biliyoruz



Faizi indiriyoruz, bilin ki enflasyon daha düşecek

Vesayetten, terörden, medet umanlar başaramayacak. Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz

Enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi geçici, ihracattaki başarılarımız kalıcıdır

Nerede o teröristler, hepsini mağaralara gömeceğiz dedik, gömdük

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