Başkan Erdoğan: Biz balıkçıya gitmedik, vatandaşımızın derdiyle dertlendik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
Biz balıkçıya gitmedik, vatandaşımızla dertlendik
Halklınla beraber olacaksın halkınla
Sel felaketi oldu. Bakan arkadaşlarım ve ben hep birlikte Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik
Kar, boran, fırtına esiyor hiç umurlarında değil
Bir daha belini doğrultamaz denilen bu ilçemizi bir yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırdık. Zira biz söz verirsek yaparız
78 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmış oluyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz
Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Öyle Ferhat olmak her kişinin kârı değil
Bölgesinde ve dünyada giderek daha çok güçlenen bir devletimiz, giderek büyüyen bir ekonomimiz var
Yalanla, iftirayla milleti kandıracaklarını sanıyorlar, bunlar kendi partilerini yönetmekten aciz
Enflasyonun sizler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu biliyoruz
Faizi indiriyoruz, bilin ki enflasyon daha düşecek
Vesayetten, terörden, medet umanlar başaramayacak. Cumhur İttifakı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz
Enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar. Bunların hepsi geçici, ihracattaki başarılarımız kalıcıdır
Nerede o teröristler, hepsini mağaralara gömeceğiz dedik, gömdük
AYRINTILAR GELİYOR...