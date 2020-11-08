Başkan Erdoğan: Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır

08 Kasım 2020 Pazar 15:39 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 16:05

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kocaeli Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır. Biz de Kocaeli'ne gelirken elimiz boş gelmemeye özen gösteriyoruz. Şehrimize hemen her ziyareti muhakkak bir açılış töreniyle taçlandırmaya çalışıyoruz. Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon TL'yi aşan 1527 dersliği, 5 okul spor salonunu, 9 atölyeyi 180 kişilik pansiyonu ve 1 konferans salonunu Kocaeli'mizin hizmetine sunuyoruz.

ÜRETİM ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ

Bu ülkenin potansiyelini bilen girişimcilerimiz Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. Biz üretim altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Ülkeye milletin sevginin ölçüsü hizmetlerdir. Sevgimizi lafta bırakmıyoruz. Lügatımızda yapamayacağını söylemenin yeri yoktur.

BU ASIR TÜRKİYE'NİN YILDIZININ DAHA DA PARLADIĞI BİR ASIR OLACAKTIR

İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Biz, can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz.