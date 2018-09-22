Başkan Erdoğan: Bunlar bize dost, stratejik ortak; tehdit dahi ettiler

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI;

"TEHDİT EDİLDİĞİMİZ ANLAR BİLE OLDU"

Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz."

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZIN HİKAYESİ FİLM OLABİLECEK KADAR ÇARPICIDIR"

"Son yıllarda yaşadığımız her hadise bağımsızlıkla teknoloji ve özellikle savunma sanayii arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar gösteriyor. Teknoloji yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemek istiyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum."

"Terör örgütlerine 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar. 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar bize dost görünenler yapıyorlar. Sadece insansız hava araçlarımızın hikayesi bile film olabilecek kadar çarpıcıdır, düşündürücüdür. Buradan gençlere sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Kendinize güvendiğinizde, hatalarınızdan ders aldığınızda, kendinizi geliştirmekten vazgeçmediğinizde önünzdeki kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz."