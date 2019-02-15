Başkan Erdoğan: Peri bacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peri bacalarında bulunan kaçak yapılarla ilgili talimat verdiği söyleyen Erdoğan, ""Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Bu güzel Bursa'yı selamlıyorum. Geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Bu uluşehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de huzur veriyor. Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır.

Tüm Türkiye duysun, Bursa 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Bursa 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde AK Parti'yi destekliyor muyuz?

Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, onları yargıya veriyoruz, tazminat kazanıyoruz. Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.