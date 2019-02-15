Başkan Erdoğan: Peri bacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak
Bursa'da düzenlenen mitingde peri bacalarındaki kaçak yapılara değinen Başkan Erdoğan,'Talimatı verdim, peri bacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peri bacalarında bulunan kaçak yapılarla ilgili talimat verdiği söyleyen Erdoğan, ""Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:
Bu güzel Bursa'yı selamlıyorum. Geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Bu uluşehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de huzur veriyor. Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır.
Tüm Türkiye duysun, Bursa 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Bursa 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde AK Parti'yi destekliyor muyuz?
Son 16 yılda Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık.
BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, onları yargıya veriyoruz, tazminat kazanıyoruz. Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.
Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü HDP ile rahatsız oluyorlar.
Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biberle bunların fiyatını karıştırıyorlar. Diyoruz ki, bak bunlar oluyor ama biz diğer tarafta Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F-16’larda kullandığımızı bombalar, bunlar ne için kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için.
Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.
ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURUYORUZ
Bursa'ya kaçak göçek mimarı yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimarı var. Bir diğer müjdem Uludağ ile ilgili olacak. Yetki karmaşası yüzünden hizmetleri etkin götüremediğimiz bir bölgemiz burası. Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdık.
Eski tabakhaneler bölgesindeki mülkiyet sorunlarını çözdük, burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bursa'ya yılda bir milyar TL'lik katkıda bulunmasını bekliyoruz.
BU YIL İÇİNDE BİTİRİYORUZ
Yıldırım-Osmangazi Metrosu'nun Kent Meydanı terminal bölümünün bitirilemediğini biliyorum bu hattın tamamlanıp metronun hizmete açılması için bizzat takipçisi olacağım. Nilüfer-Gürsu Metrosu'nun devam edebilmesi için gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız.
İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda bir Bursa Otoyolu. İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz. Hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor.
Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayi suyu temin edeceğiz.
İmar Barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkları çözeceğiz. Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen sıkıntıların hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız.
TEKNOSAB'I KURUYORUZ
Bursa'da Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz.
31 MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİDİR
Dün Rusya'daydım Soçi'de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Rusya Türkiye İran. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik mi? Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceklerini çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.
NASIL OLUYOR DA EL ELE KOL KOLA DOLAŞIYOR?
CHP yanında Kandil'in tayin ettiği desteklediği HDP var. Vatansever kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele kol kola olan Kandil'in desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti bir taraftan milliyetçiyim diyor diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele kol kola dolaşıyor? Saadet Partisi'nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz?
TALİMATI VERDİM, HEPSİ YIKILACAK
Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapıyor şu hale bak sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. Buralarda kaçak göçek yapı varsa peribacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız seçimden sonra ben oradayım. Yıkım başladı şu anda.'
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