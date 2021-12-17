17 Aralık 2021 Cuma 22:04 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 22:36

AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Teklifin içeriğine yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.

Ayrıca yasa teklifi; asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeriyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 13 maddeden oluşuyor.

