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Güncel

Başkan Erdoğan duyurmuştu! TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı asgari ücretteki damga vergisini kaldıran kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. 13 maddeden oluşan yasa teklifi yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerindeki vergi istisnasını da içeriyor.

17 Aralık 2021 Cuma 22:04 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 22:36
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AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

Teklifin içeriğine yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.

Ayrıca yasa teklifi; asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeriyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 13 maddeden oluşuyor.

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