AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklife göre, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.
Teklifin içeriğine yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.
Ayrıca yasa teklifi; asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeriyor.
Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 13 maddeden oluşuyor.