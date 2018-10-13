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Başkan Erdoğan, Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışında konuşuyor

Başkan Erdoğan, Erciyes Üniversitesi akademik yıl açılışında konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.

Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır.

Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var.

Yıllardır üniversiteleri baskıcı, jakoben hatta faşist ideolojilerine payanda yapanlar, bizim dönemimizde üniversitelerin asli hüviyetlerine kavuşmasından çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin bizden önce üniversitelerin darbelerde oynadığı role ilişkin tek bir açıklaması yoktur. Bunların varoluş kaidesi ait oldukları yerlerin tetikçiliğini yapmaktır.

Üniversiteleri bilim ve araştırma yerine vesayetin ideoloji üretim merkezleri olarak gören zihniyeti hep birlikte çöpe attık.

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