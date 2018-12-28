Başkan Erdoğan: FETÖ ile ilgili bugün yarın müjde verebiliriz

Cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, ''FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermesi'' ile ilgili soru yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul etti. Azerbaycan'da da olumlu gelişmeler var. Bugün yarın müjde verebiliriz.'' dedi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin kararı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

Pakistanlı avukat Muhammed Sohail Sajid, Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesine ilişkin, "Çok adil bir karar olduğunu söylemek istiyorum. FETÖ üyeleri sonunda Pakistan'ın en yüksek mahkemesi tarafından terörist ilan edildi." dedi.