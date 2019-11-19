Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizin beklentilerine cevap verecek, Türkiye’yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini, uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tüm siyasi partilerimizin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkılarıyla yasalaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin aldığı sözde soykırım kararını kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Tezkeresi, HDP hariç, tüm partilerin ortak katılımıyla kabul edildi.