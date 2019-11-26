Başkan Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta Grup toplantımızın ardından Kabinemizdeki bakanlarımızla bir araya geldik. Çarşamba günü İl Başkanlarımızla, hem 7’nci Olağan Kongre sürecimizi, hem de gündemdeki meseleleri istişare etme imkanı bulduk.

Perşembe günü Türkiye Tarım Şurası vesilesiyle, çiftçilerimizle buluştuk ve hasret giderdik. Bu buluşmada, hem tarım sektöründeki bugüne kadar yaptıklarımızı anlattık, hem de çiftçilerimize yeni müjdeler verdik.

Cuma günü İzmir’de dolu dolu bir gün geçirdik. Önce Ege Üniversitesi kampüsü içindeki Bilal Saygılı Camii'nin açılışını yaptık, ardından il teşkilatımıza geçerek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra da Kiraz ilçemize giderek belediyeyi ziyaret ettik ve ardından da geniş katılımlı bir akşam yemeğinde İzmirli kardeşlerimizle buluştuk.

"TÜRK-KATAR BİRLEŞİK MÜŞTEREK KUVVET KOMUTANLIĞI’NDAKİ ASKERLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK"

Dün de, Katar’da Yüksek Stratejik Komite 5’inci Toplantısını gerçekleştirdik. Katar Emiri ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimizin ardından Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndaki askerlerimizle bir araya geldik. Tabii bunların yanında çok sayıda görüşmemiz ve toplantımız oldu. Özellikle bölgesel ve uluslararası durumları değerlendirme imkanı bulduk.

"KONGRE SÜRECİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Ülkemize ve milletimize hizmet için, gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de Meclis’te, gerek Genel Kurul’da, gerekse bütçenin komisyon görüşmelerinde, diğer komisyonlarda yoğun bir şekilde gayret gösterdiğinizi biliyorum. Aynı şekilde Genel Merkezimizde de, hem rutin faaliyetler, hem de kongre süreciyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu çalışma temposunun kademe kademe tüm illerimize, ilçelerimize, mahalle temsilciliklerimize kadar yayılarak devam ettiğine inanıyorum.

"MİLLETİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE YOL YÜRÜYEN BİR PARTİYİZ"

AK Parti, asla seçimden seçime milletin karşısına çıkan, seçimden seçime görünmeye çalışan bir parti olmamıştır. Biz, yılın 365 günü, günün 24 saati bilfiil çalışan, işleyen, milletimizle gönül gönüle yol yürüyen bir partiyiz. AK Parti’nin kurulduktan 15 ay sonra iktidara gelmesinin ve 17 yıldır bu konumunu sürdürmesinin gerisindeki sırrı merak edenler, işte buraya baksın.

Milletimiz, ortaya koyduğumuz siyasetle, yaptığımız hizmetlerle, olaylar karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sözümüzle, muhabbetimizle bizi kendisinden bir parça gördüğü için hep yanımızdadır. Bu anlayışla, halka tepeden bakanların, milleti kendi ajandalarının bir aracı olarak görenlerin, insanların dertlerini ve beklentilerini hiçe sayanların devrini sona erdirdik.

Sadece eski Türkiye’nin hastalıklı siyaset tarzını çöpe atmakla kalmadık, yönetim sistemini de değiştirerek, bunu kalıcı bir hale getirdik.

Sorunlar, sıkıntılar, eksikler yok mu? Elbette var. Ama maruz kaldığımız saldırıların büyüklüğü karşısında, bunların hiçbiri de üstesinden gelemeyeceğimiz dertler değildir.

"BÖLGEMİZDEKİ GELİŞMELER KARŞISINDA ONURLU BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ"

Ülkemizin gelecek yarım asrını, bir asrını belirleyecek önemde harekatlar yürütüyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler karşısında kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyoruz.

Dünyadaki mazlumların, mağdurların, mahzunların sesi olarak, itirazlarımızı her platformda en yüksek sesle dile getiriyoruz. Bütün bunları yaptığımız bir dönemde, bu tür bedeller ödememiz kaçınılmazdır.

Şayet, eski Türkiye’de olduğu gibi, kendi kabuğumuza çekilip, iç çekişmelerimizle, küçük hesaplarla uğraşıyor, tarihimize ve kültürümüze sırt çeviriyor olsaydık, bunların hiçbirini konuşmazdık.

Milletimiz de ülkemizin karşısındaki bu fotoğrafı gördüğü için, girdiğimiz her mücadelede tüm gücüyle yanımızda oluyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bize düşen görev, milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine, bu desteğine layık olacak işler yapmaktır. Bunun için Büyük Kongre sürecimize büyük önem veriyorum.

"HEP SÖYLEDİĞİM GİBİ, AK PARTİLİNİN ESKİSİ OLMAZ"

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında milletimizle gönül bağı güçlü, hizmet etme kabiliyeti, kapasitesi ve kararlılığı yüksek, dava bilincine sahip bir teşkilat yapısıyla yolumuza devam edeceğiz.

Kuruluşundan bugüne AK Parti kademelerinde görev yapmış her bir arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hep söylediğim gibi, AK Partilinin eskisi olmaz. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Şahsım başta olmak üzere her AK Partili, davamızın ve hedeflerimizin tabii neferidir. Bundan daha büyük bir unvan yoktur. Gerisi gayret işidir, takdir işidir, nasip işidir, kader işidir.