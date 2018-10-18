Başkan Erdoğan ile Bahçeli emeklilik konusunda anlaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarını MYK’da kurmayları ile paylaştı. Görüşme sırasında Bahçeli’nin af konusunu hiç gündeme getirmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu üzerinde bir müzakere yapmadık” dedi. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak ittifak konusunda Bahçeli ile ‘prensipte’ aynı noktada olduklarını belirten Erdoğan, ‘Cumhur ittifakının’ bu tip konulardan ayrı değerlendirdiklerini hatırlattı. Erdoğan’ın, MYK’da “Her iki partinin adaylarını çıkarmasının daha doğru olacağını ve MHP ile fikri ve gönül anlamında bir ittifaka gidileceğini” söylediği öğrenildi. MYK’da, MHP ile ittifakın belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyelikleri konusunda olmasının daha doğru olacağı, aksi durumda ‘belli bir adayın dikte edilmesinin’ seçmen nezdinde olumsuz tepki göreceği değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan’ın, önceki gün partisinin Meclis grubu toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme getirdiği açıklamaları Bahçeli ile görüşmesine de damga vurdu. Erdoğan’ın MYK toplantısında kurmaylarına “Sayın Bahçeli’ye bu yükün altından kalkamayacağımızı rakamlarla anlattım. EYT dediklerimizin sayısı 6.2 milyon kişi. SGK’ya maliyeti 750 milyarın üzerine çıkıyor. Sayın Bahçeli, bu konuda ikna oldu. Bu konu artık gündemden çıkacak” bilgisini verdiği öğrenildi.

(Türkiye gazetesi)