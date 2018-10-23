Başkan Erdoğan: İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararını değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlevt Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak olmayacağına ilişkin sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Saygı duyarız, herkes kendi yoluna" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Gündemdeki bir diğer konu af ve öğrenci andı tartışmaları arasında gerçekleşen hadiselerdir. Türkiye'de 15 Temmuz ile birlikte pek çok konuda olduğu gibi siyasi işbirliklerine girildi. Bu işbirliğinin çok katkısı olmuştur. Çok verimli bir ittifak örneği sergiledik. Parti yönetimleri olarak milletimizin sesine kulak verdik. Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak her konuda aynı çizgiyi takip etmesini gerektirmiyor.

— MHP ve AK Parti iki ayrı siyasi partidir. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik ve Danıştay kararı gibi konularda farklı düşündüğümüz görülüyor. Biz Cumhur İttifakı'na verdiğimiz önem nedeniyle bu farklılığa verdiğimiz önemi yapıcı olarak dile getirdik.

'BEN TÜRKÜM AMA TÜRKÇÜ DEĞİLİM'

— Andımız konusunda Türkiye'yi hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bazı hastalıkların hala yaşadığını gösteriyor. Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

- Andın ilk halini, Türk Ocakları'nı kapatmasıyla, üniversiteleri perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. İnsanları kafataslarına göre sınıflandıran çalışmaları destekleyen bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarıdır.

— Ben Türküm ama Türkçü değilim. Sizin Türkçülük yapma hakkınız varsa o zaman benim Kürt vatandaşımın da Kürtçülük yapma hakkı doğar.

— Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Roman Romanlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle, Abaza Abazalığıyla övünsün ama asla bunu kalkıp da ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta, tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır?

'BAHÇELİ İÇİN BOZDAĞ'I FEDA EDEMEM'

— Devlet Bahçeli için yol arkadaşımı (Bekir Bozdağ) feda edemem. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu üzücüydü. Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret, bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz? Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız.