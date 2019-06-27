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Başkan Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki çay seremonisine katıldı.

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G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde kendisine fahri doktora unvanı tevdi edilmesi öncesinde üniversiteyi gezdi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile çay seremonisine katıldı. Yere oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geleneksel kimono giyimli kadınlar, çay servisi yaptı.

Kendilerine eşlik eden üniversite yetkililerinden çay seremonisi hakkında bilgi alan Erdoğan, "Benim memleketim Rize. Rize, çay şehridir." dedi.

Erdoğan, Rize'de yıllardır siyah çay üretildiğini, şimdi ise yeşil ve beyaz çay da yapıldığını anlattı.

Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra ikram edilen çayı seremoni eşliğinde içti.

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