<p> Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Erdoğan, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.</p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/09/22/220920181847510330727_3.jpg' style='height: 430px; width: 630px; margin: 10px;' /></p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/09/22/220920181850102930142_3.jpg' style='height: 433px; width: 630px; margin: 10px;' /></p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/09/22/220920181850572933517_3.jpg' style='height: 436px; width: 630px; margin: 10px;' /></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.