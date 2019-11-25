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Başkan Erdoğan Katar'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.

Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edecek.

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