Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine mektup yazan üniversite öğrencisiyle yaptığı telefon görüşmesini içeren bir video paylaştı.
Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul'da bir program çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup iletmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve mektupları aldı. Arabada mektupları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylin İbrahimağaoğlu'nu telefonla arayarak mektupta yazılanların detaylarıyla ilgili bilgi aldı.
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