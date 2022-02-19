İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, Kongo, Senegal ve Gine'yi ziyaret edecek
Güncel

Başkan Erdoğan, Kongo, Senegal ve Gine'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

DHA19 Şubat 2022 Cumartesi 13:28 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:28
ABONE OL

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binalarının resmi açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.