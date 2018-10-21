Başkan Erdoğan metro hattı 2. etabının açılışında konuşuyor
Başkan Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı 2. etabının açılışında konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını gerçekleştiriyor.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Ülkemize, şehrimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan kısmını geçtiğimiz yıl hizmete almıştık. Bugün de metro hattının 9,5 kilometre ve 7 duraktan oluşan kısmını hizmete alıyoruz. Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın Üsküdar-Ümraniye kısmında 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen kardeşimiz 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız karşı taraftaki tüm metro hatlarına erişebilecek. Aynı şekilde Altunizade'den metrobüs hatlarına ve diğer metro hatlarına geçiş yapabilecek. Bu metro hattının daha önce tamamlanması gerekiyordu. Arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması ve sürüsüz metro olması nedeniyle denemelerin uzun sürmedir.
Halen 18 farklı güzergahta toplam uzunduğu 294 kilometreyi aşan inşaatlar sürüyor. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının bir kısmını, Sabiha Gökçen - Kaynarca Hattını hizmete açmaya planlıyoruz. Raylı hat uzunluğunu 2019 yılında 355 kilometreye, nihai projelerle bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Bu şehrin bir dönem havasından suyuna, yolundan kaldırımına, boğazından Haliçine kadar ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Ümraniye çöplüğünü nasıl patladığını bilmiyor musunuz? Kimdi belediye başkanı CHP... O çöplük patladığı zaman 39 kişi öldü. CHP bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi. Bu millet bir daha bunlar görev vermedi. Şu anda onlarda olan ilçeleri Mart 2019'da alalım. Bunlarda hizmet aşkı yok, zulüm var. Nerde belediyeleri varsa orada pislik var, çöp var.
Gençlerimize bu dönemi anlatmak çok zor. Gençler ne çileler çekildi bilmiyor. Bu CHP zihniyetini bilmiyor. Dün Diyarbakır'daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır'ı yok. Terör örgütlerinin desteklediği yerel yönetim Diyarbakır'da olsaydı, vay haline. Şimdi çok enteresan. Dört dörtlük havalimanı yaptık, 4 gidiş 4 geliş... Muhteşem binalar. Sur içini imar ediyoruz, ihya ediyoruz. Yerel mimari ile oraları inşa ediyoruz. Ayrım yok. Bütün kardeşlerime sesleniyorum; biz yaratanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini ağır ödüyorlar. Kimse bizi bölmeye gayret etmesin. Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyoruz. Akıl almayacak ihmallerin, yağmaların, yanlışların yaşandığı eski İstanbul'u bilmedikçe, şu ankinin hakkını vermek mümkün olmuyor. Biz aşkımız, sevdamız, umudumuz olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkıyla bugünlere getirdik.
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