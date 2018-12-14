Başkan Erdoğan: Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silemeyeceksiniz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadeleleriyle Kudüs'le beraber insanlığın onuruna da sahip çıkan, işgalciler karşısında Ümmeti Muhammed'in izzetini çiğnetmeyen kahramanlara ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın davası değildir. Bu dava, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir." diyen Erdoğan, "Yüreğimizin yarısı Mekke, geri kalanı da Medine'dir. Bunların üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah Resulünün Miraç'a yükseldiği bu kutlu şehri, İstanbul'dan, Kahire'den, Bağdat'tan, Mekke ve Medine'den ayırt etmeden seviyoruz. İşte bunun için biz, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz." dedi.

'Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silemeyeceksiniz'

"İsrail son 50 yıldır kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Buralara birkaç tane büyükelçilik getirmek suretiyle, başkonsolosluk taşımak suretiyle eğer Kudüs'ün şahs-ı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz.

İsrail'in işgal faaliyetlerini bu denli pervasızca yapabilmesinin en önemli sebebi, bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerinden aldığı destektir.

İsrail'in şımarıklıklarına tepki göstermek, asla antisemitzm değildir.

Holokost nasıl insanlık dışı suçsa Gazze sahilinde top oynayan çocuklara bomba yağdırmak da aynı derecede ağır bir insanlık suçudur.

Amerikan yönetimi yanında bazı Avrupa ülkeleri, 2. Dünya Savaşında yaşanan sahnelerin utancıyla İsrail'in işgal politikalarına ses çıkarmıyor"

'Gönderin biz yargılayalım'

"Cemal Kaşıkçı, (Suudi Arabistan) Başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.

Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin, biz yargılayalım."

Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?

Şimdi Amerikan Senatosu ne diyor? Suudi yönetimini şimdi suçluyor. İşte en son Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, ne dedi, -isim vererek hem de söylüyor- 'Bu işin faili odur'. Buyur. İş artık belli bir yere geldi. Daha birçok şeyler çıkacak, buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez."

Erdoğan, "Şii, Sünni ayrımı üzerinden alevlendirilmeye çalışılan bölgesel çatışmaların kazananı asla Müslümanlar olmayacaktır. Böyle bir tabloda ceplerini dolduracak olanlar yine Batılı silah şirketleridir, petrol firmalarıdır." dedi.

"Orta Doğu'da çatışmalar arttıkça, Batılı devletlerin silah satışları da artıyor." diyen Erdoğan, "Müslüman Müslümanla uğraştıkça, Filistin'de işgal, Arakan'da zulüm, Somali'de açlık katlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

'Aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor'

"Dostlarının gösterdiği çabanın netice verebilmesi için Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikaya son vermesi gerekiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Filistinli kardeşlerime özellikle sesleniyorum; aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, "Hiçbir baskı ve zulüm, Kudüs'ün kurtuluşuna mani olamayacaktır." diye konuştu.