Mahmud Abbas ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail zulmün bedelini ödeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Gazze'de yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibine yönelik saldırısına ilişkin, TRT canlı yayınına katıldı. Altun, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarında 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, aynı şekilde bugün de TRT Arabi ekibinin hedef alındığını söyledi.

Türkiye'nin, küresel alanda vicdanın sesi olarak, insanlığı İsrail zulmüne karşı dik bir ses vermeye çağırdığını aktaran Altun, "Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomatik gayret ortaya koyuyor. Biraz önce Cumhurbaşkanımız, Sayın Mahmud Abbas ile telefon görüşmesini tamamladı. Cumhurbaşkanımız orada da Sayın Mahmud Abbas'a çok açık ve net bir şekilde şunu vurguladı; 'Ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail, bu zulmün bedelini ödeyecek' dedi. Elbette şunun da altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir' dedi. Yine tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız her daim altını çizdiği üzere, bütün Filistinli gruplar arasında bir insicamın olması gerektiğini de bu anlamda vurguladı. İsrail'e karşı dimdik birlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymuş oldu" diye konuştu.