29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:10

Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

*Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm Karbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz

*Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.



*Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz

*Salgın şartlarına rağmen, yatırımlara ara verilmedi

*Esnafımızı, sanayicimizi faiz lobisinin acımasızlığına hiçbir zaman terk etmedik.

*Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk.