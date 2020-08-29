Başkan Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
*Şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm Karbela şehitlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz
*Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.
*Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz
*Salgın şartlarına rağmen, yatırımlara ara verilmedi
*Esnafımızı, sanayicimizi faiz lobisinin acımasızlığına hiçbir zaman terk etmedik.
*Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk.