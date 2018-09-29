Başkan Erdoğan: Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın dışlanmasını ben Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim

Almanya'da doğup büyüyen sporcuları hatırlatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte artık isim vermeden geçemeyeceğim, sonra bana darılır. Almanya da doğup büyümüş bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim." dedi.

Münih'te Türkiye-Almanya milli maçını Şansölye ile izlediklerini ve Mesut Özil'in o zaman Türk milli takımına gol attığını, bunu da birlikte alkışladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Sporun güzelliği bu zaten. 'Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol atıyorsun?' demedik. Biz böyle buralara geldik ama bu yapılan şık değil. Tabii burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu onlara da teşekkür ediyoruz. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın." diye konuştu.

Erdoğan, Köln'ün Almanya'nın kültürel ve etnik çeşitliliği en fazla olan şehri olduğunu ifade ederek Almanya'yı ilk geldiği yer olan Köln ile tanıdığını anlattı.

Türk toplumunun da Köln'de ciddi bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Erdoğan, "Farklılıkları çatışma kaynağı yerine zenginlik olarak gören Köln yönetiminin bu yaklaşımını devam ettirmesini özellikle diliyorum." dedi.

Özellikle Köln Eyalet Valisi'nin Köln'de yaşayan Türklere olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirten Erdoğan, valinin bugün açılışta olmayı arzu ettiğini ancak bir iletişim sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bizim de buradaki bu iletişim sıkıntısı sebebiyle Belediye Başkanımız da Valimiz de gelip burada hitap etseler çok daha güzel, çok daha şık olurdu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın geleceği de tehdit eden hastalıklar olduğunu dile getirerek toplumsal barışı kemiren, bir arada yaşama kültürünü dinamitleyen bu akımlara karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.