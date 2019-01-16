Başkan Erdoğan: Münbiç'teki saldırı ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkileme anlamına gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar Kitaroviç ile birlikte ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunda aynı hassasiyetleri paylaştığımızı ifade etmek isterim."

"Hırvatistan, AB üyelik sürecinde en büyük destekçilerinden biri olmuştur."

"1 milyar dolarlık bir hedef var. 2019 yılında bu hedefe biraz daha yaklaşırız diye temenni ediyorum."

"Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor."

"(İngiltere'de Brexit süreci) Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz."

Kitaroviç ise şunları söyledi;

"Türkiye'nin AB için öneminin farkındayız."

"Burada konuştuğumuz konulardan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"Hırvatistan ve Türkiye arasında çok tarihi ilişkiler bulunmaktadır."

"Hırvatistan AB sürecinde Türkiye'yi destekleyecektir."

"Mülteci krizi çok önemli konu. Türkiye burada çok mühim bir yol taşımaktadır. Mültecilere yer verildiği için teşekkür ediyoruz."

Karşılıklı açıklamalar sonrası basının iki Cumhurbaşkanı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(BOSNA HERSEK'TEKİ GELİŞMELER)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü mekanizma dediğimiz bu mekanizmayı bizler samimiyetle başlattık. Tabii şu anda ara verildi diyebilirim. Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil. Temennim odur ki hükümetin kurulmasından sonra bu üçlü mekanizmayı çalıştırmamız, Bosna Hersek'teki sıkıntıların aşılmasında gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından katkı sağlama zeminini hazırlayacaktır. Dayton Anlaşması'nın gözden geçirilmesi şart.

Kitaroviç: Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girme yolunda biz destek veriyoruz. Bosna Hersek'in içindeki reformlar konusunda da destek veriyoruz. Bosna Hersek diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir ülke. Üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Dayton anlaşmasından sonra orada birçok değişiklik yaşandı. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; diyalog çok önemli.

Ayrıntılar gelecek...