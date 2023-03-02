Başkan Erdoğan, örnek göstermişti! Mahalle sakinleri, yaşadıkları dönüşümü 24'e anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm gerçeğini AK Parti Grup Toplantısı'nda anlattı.

Üsküdar'da kentsel dönüşüme giren üç mahalleden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi buyurun gidin Küplüce'ye, Çamlıca Camisi'nin altına, orada yaptığımız o kentsel dönüşümle ilgili o binaları bir görün. Nasıl binalar yapıldı, zemin artı 3, bilemedin zemin artı 4. Şu anda her yönüyle orada oturan vatandaşlarımız çok çok memnun. Ve şimdi önümü çeviriyorlar ve diyorlar ki; 'Biz yetki aldık Sayın Başkanım, ne olur artık bizimkileri de yıkın, yapın" ifadelerini kullandı.

24 ekibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konusunda örnek gösterdiği Üsküdar'ın 3 mahallesini gezdi.

Mahallenin eski halinin gecekondu olduğunu söyleyen vatandaşlar, kentsel dönüşümle birlikte mahallenin güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Vatandaşlar, binaların normale göre çok lüks yapıldığını da vurguladı.

6 katlı depreme dayanıksız eski binalarını kentsel dönüşüme verdiklerini dile getiren Nuran adlı vatandaş, komşularının baskısıyla karşılaştıklarını söyledi. Binasını dönüşüme veren vatandaş, "Biz ilk geldiğimizde burası gecekonduydu. İlk kentsel dönüşüme veren biz olduk. Diğer komşulardan biraz tepki aldık. "İşte burayı alacaklar, Arap'lara satacaklar, size burada bir daha yer vermeyecekler" sözleriyle çok mücadele ettik. Sonunda kazanan biz olduk. Vermeyenlerin evleri şimdi yeni yapılıyor. İkinci etaba kaldılar. Keşke herkes evini kentsel dönüşüme verse de bu deprem facialarını yaşamasak" dedi.

Küplüce'de kentsel dönüşüme girmeyen binalarda kalan vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Vatandaşlar evinin kentsel dönüşüme girmesini ve yaşadıkları yerin depreme dayanıklı hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, "Buraya Cumhurbaşkanı Erdoğan el atarsa, burası güzel olur. Yoksa başka mümkün değil" ifadelerini kullandı.