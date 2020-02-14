14 Şubat 2020 Cuma13:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:21

Başkan Erdoğan, Pakistan'da Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye'nin Pakistan'daki yatırımları 500 milyon doları buluyor.

Türk firmalarının Pakistan'da faaliyet göstermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Şirketlerimiz yatırımlarını daha büyütmeyi düşünüyoruz.

Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye geleceğine güvenmelerini istiyoruz. Türkiye özel sektörü ile dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindedir.

Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.

Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu.

Yaşadığımız onca ekonomik saldırıya, bölgesel istikrarsızlıklara , ekonomik sabotaj girişimlerine rağmen başarı çıtamızı her alanda yükseltiyoruz.

Savunma Sanayii alanında Pakistan ile iş birliğimiz gelişiyor.

Dünyada ikici sırada yer alan müteahhit firmalarımız Pakistan'daki altyapı projelerine taliptir.

Pakistan halkı tedavi için batılı ülkeleri tercih etmekten vazgeçmeli. Türkiye batıdan çok çok daha ileri.